В Новороссийске ГИБДД проводит мероприятие «Бахус»

/Транспорт/

На территории г. Новороссийска в период с 16 по 22 декабря 2016 года проводится профилактическое мероприятие «Бахус», направленное на выявление и пресечение административных правонарушений, связанных с управлением транспортных средств в состоянии опьянения.

За время проведения мероприятия сотрудниками ОР ДПС и отдела ГИБДД выявлено 16 водителей, находящихся за рулем в опьянении, из них 14- отказались от прохождения медицинского освидетельствова ния. Стоит напомнить, что наказание за данный вид нарушения очень строгое - административный штраф в сумме 30000 рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Если данное нарушение совершено повторно, то к водителю будут применены санкции уголовного кодекса ( ч.1 ст.264 УК РФ). С начала года сотрудниками отделения по исполнению административног о законодательства отдела ГИБДД в суд направлено 59 административных материалов на водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения.

Уважаемые участники дорожного движения, помните, что сев за руль в состоянии опьянения, Вы подвергаете опасности не только себя, но и людей, которые находятся рядом с Вами. Если у Вас имеются факты управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, Вы можете позвонить по телефону 02 или в дежурную часть ОР ДПС Управления МВД России по г. Новороссийску по тел.26-02-02.

Источник: Управления МВД России по г. Новороссийску