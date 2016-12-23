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/Транспорт/

В Краснодаре из-за тумана не смогли приземлиться два авиарейса из Москвы

В Краснодаре 23 декабря из-за тумана не смогли приземлиться два самолета из Москвы, их направили в другие аэропорты.

По данным на 11:00, два рейса направлены на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные воды. Таким образом, московский рейс авиакомпании «Аэрофлот» будет выполнен из Анапы. Пассажиров из Краснодара в Анапу доставят автобусами, сообщили в пресс-службе ООО «Базэл Аэро».

По прогнозам синоптиков, улучшение погодных условий ожидается к 13:00. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. Статус рейсов пассажиры могут уточнить на онлайн-табло и в справочной службе аэропорта.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Транспорт

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