Таджикистан отменил рейсы «Уральских авиалиний» из Краснодара

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Душанбе отменил рейсы "Уральских авиалиний" из четырех российских городов, это стало ответом на приостановку полетов авиакомпании "Сомон Эйр" в Россию, сообщил РИА Новости начальник департамента Гражданской авиации министерства транспорта Таджикистана Юсуф Рахмонов.

Ранее в пресс-службе Минтранса России сообщили, что Таджикистан так и не согласовал авиакомпании "Ямал" полеты в страну из подмосковного аэропорта "Жуковский". В ответ Москва с пятницы приостановила рейсы таджикской "Сомон Эйр" в российские регионы. При этом полеты в Москву и Санкт-Петербург под ограничения не попали.

"В качестве ответной меры мы закрываем четыре рейса "Уральских авиалиний", которые летали в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска", — сказал Рахмонов.

Решение таджикских властей вступает в силу в 12.00 по местному времени (10.00 мск).

В российском Минтрансе РИА Новости рассказали, что не получали официальную телеграмму из Таджикистана.

"Сомон Эйр" — первая частная таджикская авиакомпания, которая базируется в аэропорту Душанбе. Кроме нее, в Россию летают самолеты национального таджикского перевозчика Tajik Air.

Источник: ria.ru