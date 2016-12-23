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/Транспорт/

В аэропорту Краснодара из-за тумана не смогли приземлиться пять рейсов

В Краснодаре 23 декабря туман нарушил работу аэропорта.

По данным на 13:30, на запасных аэродромах в Анапе, в Минеральных водах и в Сочи находятся пять самолетов. Четыре из них направлялись в Краснодар из Москвы, один — из Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе «Базэл Аэро».

С учетом рейсов, находящихся на запасных аэродромах, на вылет из Международного аэропорта Краснодар задержано семь рейсов: из них пять — в Москву, и по одному — в Санкт-Петербург и Ереван.

Видимость в районе аэропорта Краснодар улучшилась, в ближайшее время все задержанные рейсы будут обслужены. Международный аэропорт Краснодара работает в штатном режиме.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Транспорт

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