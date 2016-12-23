Сочинский аэропорт в период праздников перейдет на усиленный режим работы

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В дни новогодних каникул с 25 декабря 2016 года по 10 января 2017 года воздушные ворота Сочи примут около 195 000 пассажиров. Это на 13 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В праздничные дни увеличена частота полетов в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Омск, Челябинск, Пермь, Самару, Уфу, Нижний Новгород и Череповец. Кроме того, в зимний период открыты новые регулярные рейсы в Иваново, Бугульму, Челябинск и Якутск.

Аэропорты «Базэл Аэро» располагают всеми необходимыми силами и средствами для обслуживания пассажиров во время пиковых нагрузок. Все службы аэропортов и инфраструктура полностью готовы к работе в праздничные дни. Для комфортного пребывания пассажиров в аэровокзалах работают кафе, магазины, сувенирные лавки, а также бизнес- и VIP-залы, залы повышенного комфорта. Кроме того, в терминалах для удобства вылетающих пассажиров работает система самостоятельной регистрации, которая позволяет быстро и без очереди пройти предполетные процедуры, сообщает пресс-служба компании.

Источник: Пресс-служба администрации города Сочи