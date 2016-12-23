В Туапсе забраковали 26 тонн мандарин из Турции

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Управлением Россельхознадзора были фиявлены фито-санитарные нарушения в партии мандарин из Турции.

В морском порту «Туапсе» при проведении досмотра партии мандаринов, общим весом более 26 тонн, поступивших из Турции сотрудниками Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея было выявлено 5 живых личинок средиземноморской плодовой мухи, которая является карантинным объектом для Российской Федерации. Наличие данного энтообъекта подтверждено заключением карантинной экспертизы ФБГУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata (Wied.)) – относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов, повреждает плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений. Личинки, питаясь плодами, вызывают их преждевременное опадение. Повреждение кожуры мухой при яйцекладке вызывает развитие плесеней и гниение плодов.

В соответствии с правилами и нормами обеспечения карантина растений в целях недопущения распространения карантинного объекта на территории Российской Федерации подкарантинный груз был запрещен к ввозу.

Источник: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея