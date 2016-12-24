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/Транспорт/

Из-за тумана в Краснодаре три самолета вынужденно сели в Сочи

Три авиарейса задержаны на прилет и вылет в международном аэропорту Краснодара, сообщили в пресс-службе компании Базэл Аэро в субботу.

"В течение ночи из-за тумана три самолета совершили посадку на запасном аэродроме в Сочи", - подчеркнул представитель пресс-службы.

По его словам, два авиайреса направлялись в Краснодар из Москвы, один - из Еревана.

"В аэропорт назначения воздушные суда прибудут в ближайшее время", - заверил собеседник, отметив, что аэропорт Краснодара работает в штатном режиме. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.

Источник: interfax.ru

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Категория: Новости / Транспорт

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