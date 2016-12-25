ЮгТранс-2017: о первых признаках экономического роста

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Окончание спада и начало экономического роста - именно такой тренд на 2017 год заявлен одним из экспертов Международного транспортного форума «ЮгТранс», который состоится 16-17 марта 2017 года в Геленджике.

Александр Булыгин, директор по продажам TMBC Logistics представит на Форуме анализ текущей ситуации на фрахтовом рынке, предполагая, что долгожданный период роста шиппингового рынка на подходе.

«Уже сегодня, исходя из оценки индикаторов фрахтового рынка и макроэкономических показателей, можно говорить о потенциальном выходе из стагнации в ближайшие 1-2 года, - уверен эксперт. - О своих аргументах мы расскажем в Геленджике. Время покажет, но на основании динамики спроса и предложения сухогрузного флота и утилизации флота уже очевидно, что уходящий год может стать последним в цикле стагнации перед циклом роста. Текущий год является окончанием предыдущего фрахтового цикла, новый начнётся в 2017 году, а восстановление рынка ожидается к 2019-2020 гг. Мы хотели бы обсудить на Форуме индексы, формирующие спрос на перевозки 3-х ключевых грузопотоков в виде ЖРС, угля и зерновых грузов. Предложение сформировано не только тем флотом, который присутствует на рынке, меняет «руки», но и строится или продается «на слом». Мы коснемся и контейнерного рынка как частного случая. На мировой фрахтовый рынок он не оказывает значительного влияния, мы просто покажем несколько индексов, проведём параллель между тем, что происходит сейчас среди глобальных контейнерных игроков».

Результаты этого подробного и свежего, ранее не опубликованного исследования участники Форума смогут услышать на форуме «ЮгТранс» уже в марте 2017 года в Геленджике, в пятизвёздочном отеле Kempinski Grand Gelendzhik.

Среди спикеров «ЮгТранса» также: Кирилл Власов, генеральный директор STS Logistics, Виталий Максимов, председатель Совета директоров «ТРАНСПРОЕКТ Групп», Дмитрий Кутателадзе, директор по развитию «Рускон», Александр Головизнин, директор по направлению логистика и аналитика «Морстройтехнология», Александр Есипенко, директор Южной региональной ассоциации морских агентов и экспедиторов (ЮРАМА) и многие другие докладчики.

Среди участников Форума: Северо-Кавказская железная дорога, Газпром нефть, НИК Лайн (Рус), Мордрага, РУСКОН, Международная Зерновая Компания, Новороссийский мазутный терминал, Морстройтехнология, Балтийское морское буксирное агентство, Складской комплекс Трубной Металлургической Компании, Экстэс-Транспорт, TMBC Logistics Ltd, Управление транспортными активами, ПУЛ-Транс и другие компании.

Источник: Пресс-служба Международного транспортного форума "ЮгТранс-2017"