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/Транспорт/

На улицах Краснодара в снег укладывают асфальт

Кубанские активисты зафиксировали данный инцидент и попросили мэра Краснодара разобраться в ситуации.

Не только активисты, но и жители краевой столицы возмутились, что в минусовую температуру укладывают асфальт на муниципальной дороге. Подобные случаи были зафиксированы сразу в нескольких районах города. 22 декабря на выезде из города Краснодара на подъезде к трассе М- 4 Дон активисты при температуре -5 зафиксировали укладку асфальтного покрытия. Так же, 23 декабря по улице Солнечной города Краснодара.
По словам экспертов, это пустая трата средств, срок эксплуатации таких дорог сокращается почти в два раза.

Источник: livekuban.ru

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Категория: Новости / Транспорт

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