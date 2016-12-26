На улицах Краснодара в снег укладывают асфальт

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Кубанские активисты зафиксировали данный инцидент и попросили мэра Краснодара разобраться в ситуации.

Не только активисты, но и жители краевой столицы возмутились, что в минусовую температуру укладывают асфальт на муниципальной дороге. Подобные случаи были зафиксированы сразу в нескольких районах города. 22 декабря на выезде из города Краснодара на подъезде к трассе М- 4 Дон активисты при температуре -5 зафиксировали укладку асфальтного покрытия. Так же, 23 декабря по улице Солнечной города Краснодара.

По словам экспертов, это пустая трата средств, срок эксплуатации таких дорог сокращается почти в два раза.

Источник: livekuban.ru