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/Транспорт/

Власти Краснодара одобрили асфальтирование дорог зимой

В департаменте строительства Краснодара 26 декабря прокомментировали асфальтирование дорог в зимнее время.

В ведомстве уточнили, что современные технологии асфальтобетонных работ позволяют проводить их при разных погодных условиях, в том числе — при минусовых температурах.

«Уплотнение асфальтобетонной смеси ведется специальными катками при температуре асфальтобетона в 130-150 °C. Именно при этой температуре обеспечивается максимальное уплотнение смеси, которое гарантирует более длительный срок эксплуатации дорожного полотна. При проведении дорожных работ при отрицательных температурах, в том числе — в зимних условиях, необходимое уплотнение асфальтобетона достигается за счет добавления в асфальтобетон различных специальных добавок. Это позволяет проводить асфальтирование при минусовых температурах, и даже если асфальтобетонная смесь при этом остынет на 20-30 °C, на качество уплотнения это не повлияет», — сообщил заместитель директора городского департамента строительства Борис Сухов.

Сейчас в Краснодаре производят укладку дорожного полотна на участке улицы Солнечной от Агрохимической до Российской: на протяжении около 840 м ведется ремонт асфальтобетонного покрытия с восстановлением основания дороги. Перед проведением работ поверхность полностью зачистили от снега и льда. Уже сделана полоса проезжей части шириной 8-9 м.

«Неважно, зимой или летом производятся асфальтобетонные работы, главное — выдержать технологию, от этого в конечном итоге зависит качество и срок службы дорожного полотна. Если мы добились необходимого уплотнения асфальтобетонной смеси, то не имеет никакого значения при минусовых или нет температурах проводилась ее укладка», — цитирует Сухова пресс-служба администрации Сочи.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Транспорт

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