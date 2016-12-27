Новогодний подарок от «Ростелекома» маленьким абонентам юга - «Сказки Деда Мороза»

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С 27 декабря 2016года по 15 января 2017 года «Ростелеком-Юг» запустил бесплатную аудиоуслугу «Сказки Деда Мороза». Чтобы маленькие слушатели познакомились с новогодними сказками в исполнении профессиональных дикторов, достаточно позвонить по номеру 8 (800) 302 32 02 с любого телефона (звонок бесплатный).

Чтобы выбрать сказку, нужно в тональном режиме нажать соответствующую цифру:

1. Три поросёнка часть 1.

2. Три поросёнка часть 2.

3. Морозко.

4. Вовка в тридевятом царстве.

5. Кот в сапогах.

6. Красная шапочка.

7. Вышивальщица птиц часть 1.

8. Вышивальщица птиц часть 2.

Источник: Пресс-служба «Ростелеком-Юг»