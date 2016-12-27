В Апшеронском районе открыли новую дорогу к поселку Мезмай

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В Апшеронском районе от станицы Нижегородской до поселка Мезмай в декабре открыли новую автомобильную дорогу.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Дорогу построили в рамках развития горнолыжного курорта Лагонаки. По словам начальника отдела развития горноклиматических курортов краевого ведомства Дмитрия Галенко, дорога работает с конца декабря. Ее протяженность составила 15 км. На строительство из средств краевого бюджета выделили 1,5 млрд рублей.

Галенко добавил, что дорога значительно упростит жизнь местным жителям.

«До настоящего момента люди передвигались там на высокопроходимой технике, по-другому ехать нельзя было. Сейчас мы эту возможность предоставили», — подчеркнул он.

Константиниди подчеркнул, что подобные проекты — пример того, как должна развиваться курортная отрасль в крае в целом. Помимо социальной составляющей, дорога к Мезмаю также позволит развивать торговлю и сферу общественного питания.

«Это приоритет, который обозначил губернатор в развитии санаторно-курортной отрасли как отрасли экономики — обеспечить не только развитие самой себя, но и способствовать росту других сфер», — цитирует Константиниди пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник: kuban24.tv