На Кубани водителей предупредили о снегопаде и гололеде на дорогах

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Госавтоинспекция Кубани 28 декабря попросила водителей быть осторожными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий.

Из-за осадков в крае возможны осложнения в движении на городских улицах и федеральных дорогах. Плохие погодные условия напрямую влияют на манеру вождения и требуют повышенной внимательности. Сотрудники ГАИ в связи с обстановкой в крупных городах просят водителей воздержаться от передвижения на личных автомобилях, а также быть внимательными и осторожными за рулем.

Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Из-за большого количества иногородних автомобилей прогнозируется осложнение дорожной ситуации в Сочи.

Синоптики на 28 декабря спрогнозировали осадки с мокрым снегом. МЧС объявило экстренное предупреждение о налипании мокрого снега на проводах и деревьях.

Источник: kuban24.tv