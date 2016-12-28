На Кубани водителей предупредили о снегопаде и гололеде на дорогах
Госавтоинспекция Кубани 28 декабря попросила водителей быть осторожными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий.
Из-за осадков в крае возможны осложнения в движении на городских улицах и федеральных дорогах. Плохие погодные условия напрямую влияют на манеру вождения и требуют повышенной внимательности. Сотрудники ГАИ в связи с обстановкой в крупных городах просят водителей воздержаться от передвижения на личных автомобилях, а также быть внимательными и осторожными за рулем.
Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Из-за большого количества иногородних автомобилей прогнозируется осложнение дорожной ситуации в Сочи.
Синоптики на 28 декабря спрогнозировали осадки с мокрым снегом. МЧС объявило экстренное предупреждение о налипании мокрого снега на проводах и деревьях.
Источник: kuban24.tv