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Власти Адыгеи заинтересованы в строительстве новой дороги, которая сократит расстояние между республикой и территорией Большого Сочи.

Адыгея заинтересована в строительстве новой дороги к Черноморскому побережью в районе Сочи, так как это будет способствовать созданию новых турпродуктов, позволяющих сочетать отдых на море в горах республики, сообщет комитет РА по туризму и курортам.

«Совершенствование туристско-рекреационной и транспортной инфраструктуры повлияет на развитие межрегионального туризма, на приток туристов, в том числе и иностранных», — уточняется в сообщении.

Ранее на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЮФО, которое 15 декабря в Ростове-на-Дону провел полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, также были рассмотрены инициативы по совершенствованию транспортной инфраструктуры. Глава Адыгеи выступил с предложением включить республику в одну из федеральных программ для строительства дороги к Черноморскому побережью, которая могла бы стать хорошей альтернативой действующей трассе из Краснодара в Сочи.

По словам председателя комитета РА по туризму и курортам Инвера Калашаова, в случае реализации такого проекта значительно сократится расстояние между Адыгеей и территорией Большого Сочи, после чего курортная зона как республики, так и Краснодарского края станет более доступной для большого числа туристов.

«Можно будет говорить и об активизации межрегиональных туров, которые уже сегодня востребованны, делают отдых туристов более разнообразным и содержательным. Многие отдыхающие, приезжая на Черноморское побережье, с удовольствие совершают автобусные экскурсии в Адыгею, чтобы насладиться прохладой, горным воздухом и полюбоваться живописными пейзажами, узнать о национальных особенностях местных жителей, продегустировать блюда адыгейской кухни, отведать знаменитый адыгейский сыр», — отметил он.

Источник: yuga.ru