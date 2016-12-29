Вагон-автомобилевоз начал курсировать по маршруту Ростов - Адлер

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Северо-Кавказским филиалом АО «ФПК» вводится услуга по перевозке транспортных средств в вагонах-автомобилевозах в составе поезда №642/641 Ростов - Адлер.

Первый поезд со специализированным вагоном, отправился 28 декабря со станции Ростов-Главный. В дальнейшем он будет курсировать из Ростова-на-Дону по четным числам месяца, а из Адлера - по нечетным.

Как отметил заместитель начальника Северо-Кавказского филиала АО «ФПК» Виталий Лядов, маркетинговое исследование показало, что данная услуга будет пользоваться спросом на участке Ростов-Адлер. Особенно востребованной она может стать в летнее время, когда возрастает нагрузка на автодорожную сеть.

Вагон-автомобилевоз одновременно может перевозить до 4 машин или до 10 мотоциклов. Внутри вагон оборудован специальными приспособлениями для крепления машин и мотоциклов, системами пожарной и охранной сигнализации. Минимальная цена составляет 3 669 руб., максимальная – 11 218 руб. - в зависимости от класса транспортного средства, количества пассажиров, типа вагона, в котором они совершают поездку. В случае одновременной покупки билетов на поезд в направлении «туда и обратно» пассажиры получают дополнительную скидку на перевозку автомобиля.

При формировании тарифов на перевозку определено три группы в зависимости от веса автомобиля: класс А – при фактическом весе до 1050 кг; класс В – от 1051 до 1500 кг; класс С – фактический вес составляет от 1501 кг и выше.

Так, например, для трех пассажиров, оформивших заявку на перевозку автомобиля класса А в одну сторону и купивших проездные документы в купейный вагон поезда «туда и обратно», стоимость перевозки без учета других понижающих коэффициентов составляет 5 416 руб. Участникам программы «РЖД Бонус» за перевозку автомобилей в вагонах – автомобилевозах начисляются бонусные баллы, которые можно обменять на премиальные (бесплатные) поездки поездами АО «ФПК». Отметим, что к перевозке вместе с транспортным средством принимается багаж весом каждого места не более 75 кг и общим весом не более 200 кг.

Каждое место багажа в сумме трех измерений не должно превышать 180 см. Плата за провоз багажа в транспортном средстве не взимается. Чтобы воспользоваться услугой по перевозке транспортного средства отправителю необходимо заполнить заявку на сайте ОАО «РЖД», либо в кассе пункта продажи.

Источник: Пресс-служба СК ЖД