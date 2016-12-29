В России приостановили полеты Ту-154 после катастрофы над Черным морем

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Начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов 29 декабря сообщил, что полеты Ту-154 приостановлены до завершения работы комиссии.

«Полеты Ту-154 приостановлены до завершения работы комиссии. Выводить их из эксплуатации не будут. Эти самолеты хорошо себя зарекомендовали», — сказал Байнетов на пресс-конференции.

Он отметил, что с самолетами проводятся ремонтные работы в соответствии с графиком.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. Он рухнул в Черное море на седьмой минуте полета. По факту падения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров, которые находились на борту лайнера. В Москве 26 декабря началось опознание погибших.

На поверхность подняли основные фрагменты самолета. Они находятся на специальной площадке, где проведут выкладку разбившегося воздушного судна. Начались выплаты семьям погибших в авиакатастрофе.

Источник: kuban24.tv