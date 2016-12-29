В Новороссийске начали внедрять автоматизированную систему оплаты проезда в общественном транспорте

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На реализацию проекта планируют привлечь порядка 120 млн. руб. инвестиций.

Водители и пассажиры одного пилотного автобуса и троллейбуса уже оценили преимущества автоматизированной системы. За месяц её использования существенно сократилось число конфликтных ситуаций, возросла собираемость выручки.

Данная программа реализуется в крае по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Новороссийск наряду с Краснодаром вошёл в неё одним из первых.

Как отметил заместитель директор предприятия «Кубаньпортсервис» Андрей Григоренко, оснащение общественного транспорта камерами видеонаблюдения и устройствами валидации для осуществления платежей разными способами (наличными деньгами, пластиковыми картами), позволяет обеспечить пассажирам комфортный и безопасный проезд.

Благодаря этой системе решается проблема собираемости выручки, адресного и прозрачного учёта субсидируемых поездок: власти видят, какое количество льготников пользуется теми или иными маршрутами и могут точно определять объёмы компенсаций перевозчикам. Кроме того, видеокамеры работают по принципу «чёрного ящика», информация на них сохраняется до 60 дней. Её можно использовать при разборе конфликтных ситуаций и оценке качества обслуживания пассажиров.

Глава города Новороссийска Игорь Дяченко уточнил у исполнителей проекта возможности системы и высказал пожелания жителей города об установке электронных табло для отслеживания транспорта на маршруте.

«Это лишь часть из тех преобразовании, которые мы проводим в отрасли пасажироперевозок, - подчеркнул Игорь Дяченко, - с прошлого года все маршрутные такси, муниципальный городской транспорт ходят под контролем системы ГЛОНАС. Это позволило привести в порядок расписание движения, теперь автобусы и троллейбусы движутся со строго установленными интервалами, что очень важно дня людей».

Кроме того, осенью 2016 года на базе Троллейбусного депо создали МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска». Ежедневно предприятие выпускает на линии 35 троллейбусов и 15 автобусов. В декабре благодаря помощи спонсоров его парк пополнился 10 автобусами повышенной вместимости и низкопольными троллейбусами.

«Мы планируем и в будущем расширять парк, менять старые машины на новые для того, чтобы система пассажирских перевозок в Новороссийске функционировала, как часы и была максимально комфортной», - заявил глава города. Он напомнил, что транспортный комплекс в Новороссийске является основой экономики города и обеспечивает около 50% налоговых поступлений. В преддверии Нового года Игорь Дяченко поздравить всех транспортников с праздником, поблагодарил за работу и высказал наилучшие пожелал.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск