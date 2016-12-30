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/Транспорт/

В Новороссийске большегрузы начали пропускать на перевал

В Новороссийске 30 декабря для грузовиков открыли въезд на перевал.

«На трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский сняли ограничение на въезд на перевал для грузовиков. Реверсивное движение из-за ремонта моста в районе поселка Верхнебаканского сохраняется», — рассказала старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Ночью 30 декабря в Новороссийске в районе поселков Горного и Верхнебаканского на трассе А-146 образовались автомобильные заторы. На перевале ввели ограничение в движении для большегрузов.

Источник: «Кубань 24»

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Категория: Новости / Транспорт

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