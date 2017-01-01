В Краснодаре подорожал проезд в трамваях и троллейбусах

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В Краснодаре с 1 января подорожал проезд в общественном транспорте - до 23 рублей.

В Краснодаре с 1 января подорожал проезд в общественном транспорте. Тариф на перевозку пассажиров и одного места багажа в трамваях, троллейбусах, автобусах Краснодара теперь составляет 23 рубля.

Плата за проезд в общественном транспорте повышалась в 2014 году. Цена составила 17 рублей, затем предполагалось увеличение с 17 до 22 рублей. С 21 декабря 2015 года проезд в общественном транспорте поднялся до 20 рублей.

Источник: yuga.ru