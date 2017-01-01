На курорте «Роза Хутор» запустили 3 новые канатные дороги

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Три новые канатные дороги начали работу на горном курорте «Роза Хутор» в горах Сочи. 8-местные гондольные подъемники «Дриада» и «Тундра» расположены в зоне «Обер Хутор», а кресельная канатка «Эдельвейс» — на южном склоне Аибги.

Новые канатные дороги позволили «Розе Хутор» на 17 километров увеличить зону катания (теперь она насчитывает 94 километра). Подъемники «Тундра» и «Дриада» позволят существенно сократить очереди, а «Эдельвейс» даст возможность гостям кататься в уникальной природной зоне, сообщается на странице горного курорта в «Фейсбуке». Отслеживать статус канатных дорог можно на сайте «Розы Хутор».

Источник: vesti-sochi.tv