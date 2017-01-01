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/Транспорт/

В Краснодарском крае подорожал проезд в электричках

С 1 января 2017 года на Кубани подорожал проезд в пригородных поездах, сообщили в ОАО «РЖД».

Тариф для пассажиров ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и «Кубань Экспресс-Пригород», за исключением перевозок на Черноморском побережье, составит 22 рубля (ранее — 20 рублей), а с 1 апреля 2017 года — 24 рубля за одну зону (10 километров пути).

На участке Туапсе-Адлер с 1 января тариф составит 30 рублей за одну зону, а с 1 апреля — 34 рубля за одну зону.

На участках Адлер — Аэропорт, Адлер — Роза Хутор, Адлер — Имеретинский Курорт, Имеретинский Курорт — Роза Хутор тариф сохранен на уровне прошлого года и составит 70 рублей за одну зону.

Источник: yuga.ru

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Категория: Новости / Транспорт

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