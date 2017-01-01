«Ласточка» из Ростова-на-Дону в Новороссийск начнет ходить 3 января

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С 3 января на направлении Ростов-на-Дону – Новороссийск начинают курсировать «Ласточки».

Из донской столицы поезд будет отправляться в 07.02, из Новороссийска - в 15.45. Время в пути составит 5 часов 40 минут в прямом направлении и 6 часов 14 минут – в обратном, сообщает пресс-служба СКЖД.

Маршрут создан на основе уже существующего на направлении Ростов-на-Дону – Краснодар. Одной из двух пар «Ласточек», курсирующих между двумя региональными центрами, продлили маршрут до Новороссийска.

Таким образом, утренняя «Ласточка» будет идти от Ростова-на-Дону до Краснодара согласно действующему расписанию, из Краснодара в Новороссийск поезд станет отправляться в 10.21 и прибывать в город-герой в 12.40. Из Новороссийска в обратном направлении поезд отправится в 15.45.

От Краснодара до Новороссийска и в обратном направлении составу ввели остановки на станциях Ильская, Крымская, Тоннельная.

Планируется, что в таком режиме «Ласточка» будет ходить до конца апреля.

Источник: yugopolis.ru