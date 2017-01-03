В Краснодаре пассажирам приходится «брать штурмом» рейсовые автобусы

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В кассах автовокзалов заявляют, что нет ни автобусов, ни расписания.

Новогодние каникулы в самом разгаре, и многие россияне ездят в гости, ведь целая неделя выходных располагает к путешествиям. Однако в Краснодаре планы горожан и гостей города нарушила неразбериха на автовокзалах. Как выяснилось, число желающих уехать в разы превышает возможности тех единичных автобусов, которые вышли сегодня на маршрут.

Очевидцы жалуются, что вместо того, чтобы делать выручку на каникулах, на вокзалах снимают рейсы из расписания. Точнее, расписания вообще нет. В кассах заявляют, что ничего не знают, когда и какие автобусы будут и будут ли вообще.

Так, заложником нелепой ситуации оказался Алексей В., он рассказал «Регионам» о том, что планировал уехать из автовокзала «Краснодар-2» на утреннем рейсе в 8.10, поскольку уже завтра ему нужно было вернуться в город. Однако оказалось, это не так-то просто. Он собирался ехать по федеральной (!) трассе в направлении Ростова, но на вокзале пришлось провести почти 8 часов. Это притом, что от автовокзала до станицы Ирклиевской (Выселковский район Краснодарского края) автобус по графику едет ровно 2 часа.

Оказалось, что рейсы, которые указаны на официальном сайте вокзала, попросту не существуют, об этом без стеснения говорят кассиры.

- Кассиры все нервные, хамят и грубят, мол, мы ничего не знаем, автобусов нет, - жалуются пассажиры.

По словам Алексея, ему все-таки удалось купить билет на 14.47, но на информационном табло этот рейс так и не появился. Зато высветился другой – 15.01.

- На вокзале столпились люди, их никто не предупредил, что время отправки поменялось. Все в панике хотели менять билеты, была жуткая давка, - рассказывает Алексей. - В итоге автобус все-таки забрал пассажиров, но на вокзале паника и смута остались. Ведь это не с одним рейсом неразбериха, а в общем со всеми.

Диспетчеры просят звонить и уточнять по телефону расписание автобусов на 3 января, но не раньше 8 утра. Однако названные номера телефонов не работают – там круглосуточно занято даже в обычные дни. Что остается делать несчастным пассажирам – неизвестно. Видимо, сидеть дома, вместо того, чтобы отправиться к родным в новогодние праздники.

Источник: news-r.ru