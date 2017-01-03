Между Сочи и Симферополем открыто прямое авиасообщение

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Авиакомпания "Аэрофлот" 2 января совершила первый регулярный рейс по данному маршруту. По оценкам экспертов, ежедневное авиасообщение между городами будет востребовано как в летний, так и в зимний сезон.

Перелеты между Сочи и Симферополем производится на современных комфортабельных пассажирских лайнерах Sikhoi SuperJet 100 по следующему расписанию: - рейс SU 2800 вылетает из Сочи (Адлер) в 07:15 ч., прилетает в Симферополь в 08:30 ч. (время местное);

- со 2.01.2017 по 4.01.2017 включительно обратный рейс SU 2801 вылетает из Симферополя в 10:20 ч., прилетает в Сочи (Адлер) в 11:30 ч. (время местное);

- С 5.01.2017 обратный рейс SU 2801 вылетает из Симферополя в 9:30 ч., прилетает в Сочи в 10:45 ч. (время местное), сообщает пресс-служба «Аэрофлот».

Источник: Пресс-служба администрации города Сочи