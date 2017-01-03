По 8 часов ждали отправки пассажиры на автостанции Краснодар-2

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На каникулах сняты из расписания рейсы пригородных автобусов.

В редакцию «Живой Кубани» обратились жители краевого центра, которые накануне не смогли выехать из Краснодара в районы Кубани. По их словам, второй день наступившего года им пришлось провести на автостанции «Краснодар-2» в ожидании отправки нужного рейса.Пассажиры выяснили, что расписание движения пригородных автобусов, опубликованное на сайте автостанции, мягко говоря, не соответствует действительности. Многие рейсы, указанные в расписании, в реальности попросту не существовали.

– На новогодних каникулах, когда многие едут в гости или домой к родителям, отменять автобусные маршруты нецелесообразно, – сетовали краснодарцы.

Они также рассказали, что те немногие пригородные рейсы, которые все-таки отправились по маршруту с автовокзала «Краснодар-2», выехали с задержкой от шести до восьми часов.

По словам пассажиров, на их многочисленные вопросы в кассах автовокзала отвечали, что автобусов нет. А когда будут, мол, звоните и узнавайте по телефонам диспетчерской службы, уточняя, что расписание на 3 января будет сформировано не раньше восьми часов утра.

Дозвониться по указанным телефонам не удается, сообщили пассажиры.

Услышать в трубке голос диспетчера не удалось и корреспонденту «Живой Кубани» – восемь попыток узнать расписание автобусов на сегодня, 3 января, закончились неудачей.

Видимо, «Живой Кубани» придется согласиться с истиной, что Новый год – праздник домашний, и чтобы встретить его хорошо, незачем штурмовать автостанции в безуспешной попытке попасть в число пассажиров того или иного рейса.

Источник: http://www.livekuban.ru