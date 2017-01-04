В Крым не пустили хорька, двух собак и кота без документов

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В праздничную неделю сотрудники Россельхознадзора работали с особым усердием и выявили 121 партию "запрещенки", которую пытались ввезти в Крым с Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, среди ручной клади граждан, едущих с Украины в Крым, было обнаружено 367 килограмм различных товаров: колбасы, сала, молочной продукции, крольчатины и другого. Кроме того, на полуостров не смогли заехать две собаки, кот и хорек без необходимых ветеринарных документов.

С начала прошлого года сотрудниками Россельхознадзора было предотвращено 6113 попыток ввезти в Крым с Украины запрещенную продукцию, что в сумме составило 18 378 килограмм. Кроме того, на полуостров не попали 454 животных, одна пчелосемья, 161 декоративная птица, более 2000 аквариумных рыбок и 72 паука.

Источник: ria.ru