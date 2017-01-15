В аэропортах Москвы на прилет задержали четыре рейса из Сочи

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Синоптики Гидрометцентра продлили действие штормового предупреждения в столичном регионе, объявленного 14 января.

"До 16 часов в Москве и ТиНАО, а также в Московской области сохранятся сильный ветер с порывами 15 м/с и выше и местами метель", - сообщил представитель метеослужбы.

Впоследствии главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении ветра и мокром снеге.

"По информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 17 часов 15 января в Москве сохранится снег, мокрый снег, местами метель, ветер южной четверти с порывами 13-18 метров в секунду", - сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

В главке отметили, что из-за непогоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение рекламных конструкций, что может привести к затору на дорогах и повреждениям автотранспорта. Во время осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП.

Спасатели настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения, парковать автомобили в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Погоду в столичном регионе определяют атмосферные фронты циклона. Средняя суточная температура превышает норму почти на 8 градусов. Сейчас в городе минус 2 градуса, понижение температуры начнется с предстоящей ночи. Местами в городе отмечаются порывы юго-западного ветра до 17 м/с. Такая погода может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Источник: tass.ru