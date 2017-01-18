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/Транспорт/

В Сочи в связи с фестивалем «КиВиН» ограничат движение транспорта

В Сочи 22 января перекроют площадь возле Зимнего театра в связи с проведением фестиваля «КиВиН».

Движение автотранспорта будет осуществляться в объезд в связи с проведением финала Международного Фестиваля команд КВН "КиВин-2017" в Зимнем Театре, а также организации видеосъёмки проекта для последующей трансляции.
Фестиваль «КиВин-2017» стартовал на курорте 10 января. В Гранд-отеле «Жемчужина» проходят отборочные туры: непрерывный марафон выступлений различных команд КВН, из которых редакторы телевизионных лиг отбирают претендентов на попадание в Гала-концерт.
22 января в «Зимнем театре» будет озвучен список команд, попавших в телевизионные лиги Клуба.

Источник: Пресс-служба администрации Сочи

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Категория: Новости / Транспорт

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