В Сочи весной введут систему безналичной оплаты проезда

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В Сочи к Кубку конфедераций введут систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Такое поручение дал первый заместитель главы города Мугдин Чермит.

Пока сочинцы в городских маршрутах не привыкли брать у водителя билет. Во многом потому, что оплачивают проезд на выходе. Такая ситуация на руку недобросовестным водителям, которые не в полном объеме сдают выручку. В пригородных дело обстоит гораздо лучше — там, где деньги пассажиры отдают при входе. Между тем, билет, например в случае ДТП, это документ, подтверждающий проезд. И он необходим для получения страховки.

Ежедневно на линию в Сочи выходят около 800 автобусов. Их обслуживает 8 транспортных компаний. В их числе одно муниципальное - «Сочиавтотранс». Городское предприятие работает на 104-х маршрутах, включая отдаленные горные поселки. На предприятии трудится более 600 водителей.

Источник: sochiadm.ru