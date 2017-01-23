В Краснодаре устранили повреждение на Тургеневском мосту

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В Краснодаре 21 января завершили работы по ремонту поврежденного температурного шва на Тургеневском мосту.

«Специалистами проведены сварочные работы по ремонту разрушенной от времени верхней части температурного шва. Мост был построен в 80-х годах прошлого века. С тех пор температурные швы не менялись, поэтому срок их эксплуатации подошел к завершению», — рассказал замдиректора департамента строительства администрации города Борис Сухов.

По его словам, во время многолетней эксплуатации из-за нарастающей изношенности фрагментов моста первыми деформации подверглись температурные швы со стороны Адыгеи. Они испытывают наибольшие транспортные нагрузки во время движения грузовиков. Работы по их ремонту уже проводились в 2016 году.

Сухов добавил, что в этом году запланирована замена первых четырех температурных швов моста. Сейчас идет подготовка к торгам по определению подрядчика для проведения этих работ. На 2018 — 2019 годы запланирован ремонт всего Тургеневского моста, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Источник: kuban24.tv