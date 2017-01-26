На Кубани утвердили схему движения на время Кубка конфедераций

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В Краснодарском крае в январе утвердили схему движения транспорта на время проведения Кубка Конфедераций.

«План разработан и утвержден с оргкомитетом края, согласован с необходимыми структурами. Согласно ему будут введены временные ограничения на отдельных участках дорог, выделены полосы для аккредитованного общественного транспорта, закрыты для движения улицы рядом со стадионом на время игр», — рассказал вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Глава региона Вениамин Кондратьев добавил, что важно не только утвердить схему движения, но и провести информационную работу среди жителей.

«Жители города должны понимать эту схему. Они первыми должны ее обкатать, а потом отдыхающие и болельщики. Схема должна быть жизнеспособной, быть не на бумаге, а реальной, исходя из того, что город будет так жить. Все должно работать как часы и штатно», — поручил губернатор.

Также Алексеенко отметил, что в Сочи также будет поставлено 60 новых автобусов. Они закупаются в лизинг за счет бюджета края. После окончания матчей Кубка конфедераций и ЧМ-2018 автобусы будут переданы в автопарк Краснодара, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.