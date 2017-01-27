В Краснодаре с 1 февраля изменят стоимость проезда в пригородном транспорте

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Депутаты городской думы Краснодара в январе скорректировали меры соцподдержки при оплате проезда на пригородном транспорте.

Фактическая стоимость проезда на пригородных маршрутах рассчитывается с учетом протяженности маршрута и уровня тарифа и составляет 1,57 рублей за пассажирокилометр. Тариф был утвержден в 2015 году. Так, полная стоимость проезда в зависимости от протяженности маршрута может составлять от 41 до 77 рублей.

«Ранее предельная стоимость проезда для горожан составляла 30 рублей, независимо от фактической стоимости проезда. Теперь эта планка будет увеличена до 35 рублей», — отметил и. о. директора городского департамента транспорта и охраны окружающей среды Владимир Евсин.

Такая мера позволит бюджету города сэкономить около 32 млн рублей, дотации перевозчикам в 2017 году составят 59,5 млн рублей. Для пенсионеров, ветеранов труда, инвалидов сохранятся льготные проездные билеты: на 20 поездок — 300 рублей, на 40 поездок — 600 рублей.

Изменения начнут действовать с 1 февраля, информация об этом будет размещена в салонах пригородных автобусов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Источник: kuban24.tv