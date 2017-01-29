В Сочи аэропорт из-за тумана и снега перестал принимать самолеты

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Международный аэропорт Сочи работает в воскресенье утром по фактической погоде, сообщили в пресс-службе компании "Базэл Аэро".

Он отметил, что несколько рейсов из Москвы и Новосибирска отправлены на запасные аэропорты.

"Три рейса отправлены на запасной аэродром в Минеральные Воды", - уточнил представитель пресс-службы.

По его словам, в аэропорту Сочи, а также в аэропортах прибытия с пассажирами работают представители авиакомпаний. Также статус своих рейсов пассажиры могут уточнить на онлайн-табло аэропорта или в справочном центре по номеру телефона: 8-800-301-19-91.

"Метеорологи прогнозируют улучшение погодных условий в районе аэропорта Сочи к 15:00 по Москве", - добавил собеседник агентства.

Сейчас в Сочи идет снег, местами туман.

Источник: interfax.ru