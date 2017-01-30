На выходных в Новороссийске произошло 28 ДТП

/Транспорт/

За выходные дни 28-29 января, на территории г. Новороссийска зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек получил ранения.

На водителей, нарушавших Правила дорожного движения составлено 150 административных материалов. Выявлено 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

В рамках проводимой операции «Пешеход»- на водителей, не предоставившим преимущество в движении пешеходам составлено 24 административных материала. К ответственности привлечено 15 пешеходов, нарушивших правила перехода проезжей части.

На водителей, перевозивших детей без детских удерживающих устройств составлено 6 административных материалов. Сотрудниками ОР ДПС задержано 2 автомобиля, находящихся в розыске.

Уважаемые участники дорожного движения, соблюдая Правила дорожного движения - Вы делаете свою жизнь и жизнь близких Вам людей безопасной.

Источник: ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск