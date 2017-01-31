Как выбрать хорошую экспедиционную фирму

/Транспорт/

Конкуренция на рынке грузоперевозок и отправлений заставляет транспортные и экспедиционные компании предлагать максимально комфортные условия для своих клиентов. В результате в сфере частных перевозок наиболее распространены отправления "до двери". В случае с частными перевозками небольших отправлений получатель просто получит свою посылку у двери в квартиру, распишется за нее и уйдет. А вот в коммерческой деятельности работа экспедиционной компании может не только принести прибыль, но и привести к убытку, если выбор организатора отправлений был сделан неправильно.

Выбор компании

Многие клиенты при выборе перевозчика обращают внимание далеко не на те вещи, которые действительно имеют значение. Обмануть может как предприниматель, так и юридическое лицо, не говоря уже про частных исполнителей. Красивый офис, договор и печать могут быть и у компании-однодневки, которая в реальности принесет только вред бизнесу и грузу.

Что следует проверять?

Для начала стоит убедиться в легальности бизнеса компании. Для этого делается запрос в налоговую, для получения информации, о том, есть ли выписка егрюл (выписка для юридических лиц), или для получения ЕГРИП (тоже самое, но для индивидуальных предпринимателей). Юридический адрес, учредители, время работы на рынке - все это будет доступно за вполне адекватную плату. Уже на первом этапе можно будет понять, реальный это бизнес, или нет. Соответственно, реально ли оказываются предлагаемые услуги.

Иногда имеет смысл обратиться в собственную службу безопасности, проверить автомобили транспортной компании по базам ГИБДД и провести другие второстепенные проверки по возможности. Это следует также делать и во всех случаях, если отправление стоит действительно больших денег, либо если с организатором перевозок планируется заключить длительное стратегическое сотрудничество, важное для бизнеса.

Далее следует оценить стоимость услуг, предлагаемых для всех. Это цена для рынка, и она не должна ни в какую сторону слишком сильно отличаться от среднерыночной. В персональных договоренностях о длительном сотрудничестве, конечно, уже могут быть индивидуальные условия и скидки. Часто у одной компании одна услуга стоит несколько дешевле рынка, а другая - дороже. Это обусловлено особенностями автопарка и другими внутренними моментами транспортной фирмы, которые делают конкретные виды перевозок более прибыльными или менее прибыльными.

Прим. ред.: материал размещён на правах рекламы.