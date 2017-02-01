В Темрюкском районе предложили возобновить морское сообщение Тамань — Керчь

/Транспорт/

Рабочая группа с участием сотрудников администрации Темрюкского района Краснодарского края оценила состояние причалов, которые в будущем могут потребоваться для организации морского сообщения между станицей Тамань (Кубань) и городом Керчь (Крым). Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

"Рабочая группа оценила состояние причалов в станице Тамани, поселках Приморском и Сенном. Планируется поставить на линию три судна вместимостью до 150 человек. Сообщение будет действовать с мая по октябрь, то есть во время курортного сезона. Ожидается, что именно у туристов данный маршрут вызовет особый интерес", - говорится в сообщении.

Как уточнил автор проекта по организации морского сообщения, генеральный директор "Судоходной компании "Боспор Шиппинг" Николай Чепель, стоимость проекта составляет ориентировочно 50 млн рублей. Маршрут ориентировочно будет проложен от причала яхт-клуба "Арго" в Тамани вдоль моста между Кубанью и Крымом к причалу в городе Керчи. "Мы туда уже вложили 25 млн рублей, еще столько же нужно. Турпоток (ориентировочно составит) 134 тысячи человек. Это будут туристы и школьники", - пояснил Чепель.

По его словам, инвестпроект готов, но сроки его реализации пока не определены. Через неделю предложение будет представлено руководству Федерального агентства морского и речного транспорта.

На заседании президиума Госсовета 15 сентября президент РФ Владимир Путин поручил Министерству транспорта РФ рассмотреть возможность открытия регулярного авиационного и морского сообщения между Сочи и крымскими курортами. Позднее Минтранс РФ предложил закупить в лизинг суда для возобновления круизов. Такая модель круизного сообщения, по замыслу чиновников, станет прибыльной при загрузке в более 750 пассажиров на рейс, однако в первые годы планируется, что на каждый рейс будет приходиться порядка 500 пассажиров.

Источник: tass.ru