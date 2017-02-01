В Сочи стадо коров перегородило путь поезду «Ласточка»

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В Сочи в январе стадо коров вышло на железнодорожные пути, из-за чего был вынужден остановиться электропоезд «Ласточка».

Инцидент произошел несколько дней назад во время снегопада. Видео сняли очевидцы и выложили в социальные сети.

На записи видно, как несколько коров идут по железнодорожным путям. За ними медленно едет сигналящий поезд, однако животные на звуковые сигналы не реагируют и продолжают медленно идти вдоль путей.

Источник: kuban24.tv