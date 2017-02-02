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/Транспорт/

Круизные лайнеры из Сочи в Ялту начнут ходить в мае

В мае 2017 года откроется круизное сообщение по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Стамбул.

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко подтвердил, что в начале мая в порт Ялты зайдёт первый круизный лайнер из Сочи.

К началу курортного сезона ялтинские власти приведут в порядок береговую инфраструктуру порта для организации пассажирских перевозок. В частности, запланирован ремонт причала № 2 и стенок оградительного мола, водолазы обследуют дно у причала, будет проведена подготовка площадок для круизных автобусов, а также отремонтируют здание морского вокзала.

Кроме того, в ближайшие месяцы власти планируют переместить пришедший в негодность портовый флот, чтобы освободить первый, второй и третий причалы. Козенко назвал данный флот грудой негодного металла и отметил, что он напоминает об упадке Крыма в украинский период.

Источник: newc.info

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Категория: Новости / Транспорт

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