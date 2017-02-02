МВД допустило повышение возможной концентрации спирта в крови водителя

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МВД России готовит законопроект, согласно которому изменяется схема проверки водителей на алкоголь - выявлять нетрезвых водителей в случае их бессознательного состояния, можно будет по анализу крови, допустимая норма содержания алкоголя в которой не может превышать 0,3 промилле. Об этом говорится в кратком описании готовящегося законопроекта, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечено, что административная ответственность для нетрезвых водителей наступает в том случае, если при проверке на алкотестере выявлено 0,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Однако не во всех случаях факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ можно определить путем исследования выдыхаемого воздуха, например, в случае, если правонарушитель находится в сильном опьянении или бессознательном либо беспомощном состоянии.

"В то же время при установлении факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, определенного наличием абсолютного этилового спирта в крови, административная ответственность не наступает. Законопроектом предлагается примечание к статье 12.8 КоАП дополнить положением, в соответствии с которым административная ответственность... будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется в том числе наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови", - говорится в документе.

МВД обосновывает необходимость подготовки данного проекта тем, что в соответствии с Европейской конвенцией о дорожном движении национальное законодательство также должно предусматривать допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителя, а в соответствующих случаях - в выдыхаемом воздухе. "Во всех случаях максимальный уровень содержания алкоголя в крови не должен превышать 0,50 г чистого алкоголя на литр крови или 0,25 мг на литр выдыхаемого воздуха", - говорится в документе.

Источник: tass.ru