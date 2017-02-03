Курс валют
59.99
64.73
/Транспорт/

В Новороссийске во время акции "Бескозырка" перекроют дороги

Новороссийске 3 февраля 2017 года пройдет патриотическая акция «Бескозырка», во время которой жители города выйдут на улицу, чтобы вспомнить героическую высадку десанта на Малую землю. Сотрудники ГИБДД просят горожан ограничить использование автомобилей, так как в это время некоторые улицы Новороссийска будут перекрыты.

Проспект Ленина  Участок от улицы Героев Десантников до улицы Молодежной - с 10.00 до 12.00

Участок от улицы Исаева до улицы Молодежной - c 16.30 до 21.00

Улица Черняховского Участок от улицы Дзержинского до проспекта Ленина - c 16.30 до 19.00

По сообщению пресс-службы администрации Новороссийска,  во время мероприятия будут организованы парковки для участников акции «Бескозырка».

Адреса автостоянок:

-улица Героев Десантников - в сторону школы № 10,

-проспект Ленина от КП № 1 до улицы Молодежной,

-улица Пионерская - от проезда в сторону школы № 10, до проспекта Ленина.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Транспорт

Просмотров: 54 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

На северо-востоке Москвы пенсионерку ограбили на 25 тысяч долларов

Россия разочарована запретом участвовать в Паралимпийских играх-2018

Кубань ищет инвесторов для платного тоннеля на трассе Майкоп – Туапсе

В Славянском районе водитель автомобиля погиб при столкновении с деревом

Новороссийский оркестр "Юнга" выступит на фестивале "Барабаны мира" в Сочи