В Новороссийске во время акции "Бескозырка" перекроют дороги

/Транспорт/

Новороссийске 3 февраля 2017 года пройдет патриотическая акция «Бескозырка», во время которой жители города выйдут на улицу, чтобы вспомнить героическую высадку десанта на Малую землю. Сотрудники ГИБДД просят горожан ограничить использование автомобилей, так как в это время некоторые улицы Новороссийска будут перекрыты.

Проспект Ленина Участок от улицы Героев Десантников до улицы Молодежной - с 10.00 до 12.00

Участок от улицы Исаева до улицы Молодежной - c 16.30 до 21.00

Улица Черняховского Участок от улицы Дзержинского до проспекта Ленина - c 16.30 до 19.00

По сообщению пресс-службы администрации Новороссийска, во время мероприятия будут организованы парковки для участников акции «Бескозырка».

Адреса автостоянок:

-улица Героев Десантников - в сторону школы № 10,

-проспект Ленина от КП № 1 до улицы Молодежной,

-улица Пионерская - от проезда в сторону школы № 10, до проспекта Ленина.