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Кубань ищет инвесторов для платного тоннеля на трассе Майкоп – Туапсе
Проект строительства объекта будет представлен на инвестфоруме в Сочи.
Краснодарский край предложит потенциальным инвесторам возможность вложиться в перспективный автотранспортный проект. Речь идет о строительстве платного тоннеля на автодороге Майкоп — Туапсе в районе Шаумянского перевала. Как сообщили в пресс-службе краевой администрации 3 февраля, проект планируется представить на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Как отметили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, строительство платного автодорожного тоннеля позволит водителям по кратчайшему пути добираться до Черноморского побережья, в обход семикилометрового гравийного участка, проходящего в стесненных условиях горной местности. Интенсивность движения машин через тоннель после ввода в эксплуатацию составит, по оценке, более пяти тысяч автомобилей в сутки.
Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 4,5 млрд рублей.
Источник: ИА regnum.ru