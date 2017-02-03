Кубань ищет инвесторов для платного тоннеля на трассе Майкоп – Туапсе

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Проект строительства объекта будет представлен на инвестфоруме в Сочи.

Краснодарский край предложит потенциальным инвесторам возможность вложиться в перспективный автотранспортный проект. Речь идет о строительстве платного тоннеля на автодороге Майкоп — Туапсе в районе Шаумянского перевала. Как сообщили в пресс-службе краевой администрации 3 февраля, проект планируется представить на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Как отметили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, строительство платного автодорожного тоннеля позволит водителям по кратчайшему пути добираться до Черноморского побережья, в обход семикилометрового гравийного участка, проходящего в стесненных условиях горной местности. Интенсивность движения машин через тоннель после ввода в эксплуатацию составит, по оценке, более пяти тысяч автомобилей в сутки.

Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 4,5 млрд рублей.

Источник: ИА regnum.ru