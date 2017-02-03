В России тариф в системе «Платон» вырастет вдвое с 15 апреля

/Транспорт/

Тариф за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам в системе "Платон" с 15 апреля текущего года вернется к изначально запланированному уровню в 3,06 руб. за км, говорится в постановлении правительства РФ. Сейчас тариф "Платона" составляет 1,53 руб./км.

"Правительством Российской Федерации принято решение о продлении действия льготного режима в системе "Платон" до 15 апреля этого года. Окончание срока действия будет означать возврат к изначально установленной модели, которая предполагает тариф 3 рубля 6 копеек за один километр пробега большегрузного автомобиля по федеральным дорогам. При этом средневзвешенная нагрузка на бизнес, в том числе малый и средний, будет меньше, чем изначально предполагаемая модель, которая предполагала двухэтапное повышение этого тарифа в феврале и июне этого года", - прокомментировал журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

По его словам, за счет однократного повышения тарифа годовая средневзвешенная нагрузка составит 2,61 руб./км. "Если бы мы использовали ту модель, которая планировалась изначально - поэтапного повышения тарифа, то это было бы, по-моему, 2,87 рубля. Поэтому мы решили таким образом сразу помочь бизнесу, мы пошли на это, и средневзвешенная нагрузка по году будет снижена", - добавил министр.

Источник: tass.ru