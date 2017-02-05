Курс валют
59.31
63.82
/Транспорт/

Керченская переправа возобновила работу, прерванную из-за тумана

На Керченской переправе 5 февраля паромы возобновили работу, прерванную из-за неблагоприятных погодных условий.

По состоянию к 12:00, работа переправы возобновлена. Паромы работают по фактической погоде, сообщается на официальном сайте ООО «Морская дирекция».

За изменениями в работе Керченской паромной переправы можно следить в онлайн-режиме на сайте «Морской дирекции» и по телефону горячей линии 8-989-299-42-60.

Источник: kuban24.tv

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Транспорт

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

За время президентства Трампа в США появилось 227 тысяч рабочих мест

НКО усилят профессиональными управленцами

Наина Ельцина: «Главное, что он дал людям»

Задержанные в Австрии чеченцы оказались «беженцами, участвовавшими в криминальных разборках»

При пожаре пострадали два оставленных без присмотра ребенка