Керченская переправа возобновила работу, прерванную из-за тумана

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На Керченской переправе 5 февраля паромы возобновили работу, прерванную из-за неблагоприятных погодных условий.

По состоянию к 12:00, работа переправы возобновлена. Паромы работают по фактической погоде, сообщается на официальном сайте ООО «Морская дирекция».

За изменениями в работе Керченской паромной переправы можно следить в онлайн-режиме на сайте «Морской дирекции» и по телефону горячей линии 8-989-299-42-60.

Источник: kuban24.tv