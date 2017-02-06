До 3 тысяч платных парковочных мест организуют в Новороссийске

/Транспорт/

В городе-герое в ближайшее время появится 5 платных стоянок в местах с наибольшим скоплением автомобилей.

«Это позволит навести порядок с парковками в городе, - считает глава Новороссийска Игорь Дяченко, - по опыту крупных городов сменяемость автомобилей на платных стоянках в 8 раз превышает сменяемость на бесплатных. Фактически исключается ситуация, когда один водитель, приехав по делам, не может найти место, чтобы поставить машину из-за того, что другой оставил её на неопределённое время».

Система платных парковок уже зарекомендовала себя в Москве, Санкт-Петербурге , Краснодаре и в других мегаполисах. По мнению местных властей, она станет спасением и для Новороссийска.

В городе-герое уже разработана нормативно-право вая база для организации парковочного пространства. На ул. Новороссийской Республики выделен и поставлен на кадастровый учёт земельный участок под стоянку. На подходе закрепление статуса назначения ещё за 4-мя территориями.

По информации начальника управления транспорта и связи Виктора Косачёва, уже в мае первые платные стоянки откроются на Привокзальной площади и на ул. Новороссийской Республики, от ул. Советов до ул. Губернского.

Созданием платного парковочного пространства в Новороссийске занимается краевой инвестор. Для удобства водителей разрабатывается и будет внедряться интернет-програм ма, позволяющая водителям отслеживать количество свободных мест на стоянках, их расположение. Рассчитываться за услуги можно будет как наличными деньгами, так и банковскими картами.

Источник: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск