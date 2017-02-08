Дополнительные стоянки вводятся пригородным поездам на маршруте Минеральные Воды - Коноково с 8 февраля

/Транспорт/

С 8 февраля на маршруте Минеральные Воды – Коноково Северо-Кавказская железная дорога по заказу компании-перевозчика (ОАО «СКППК») для обеспечения транспортной доступности вводит постоянные остановки на станциях Нагутская и Киан, а также остановки по требованию на остановочных пунктах Водораздел, Куршава, 1690 км и 1680 км.

В связи с этим изменится расписание поездов.

по понедельникам, четвергам, субботам:

№6336 сообщением Армавир-1 – Коноково станет отправляться со станции Армавир-1 в 11:22 (вместо 11:25) и прибывать на станцию Коноково в 11:42 (вместо 11:45);

№6334 сообщением Коноково – Минеральные Воды будет отправляться со станции Коноково в 11:44 (вместо 11:47) и прибывать на станцию Минеральные Воды в 14:17 (вместо 14:07).

по средам, пятницам и воскресеньям:

№6329 сообщением Минеральные Воды – Коноково отправится со станции Минеральные Воды в 13:08 (вместо 13:16) и прибывать на станцию Коноково в 15:42 (вместо 15:40);

№6331 сообщением Коноково – Армавир-1 будет отправлятся со станции Коноково в 15:44 (вместо 15:42) и прибывать на станцию Армавир-1 в 16:03 (вместо 16:01).

Источник: служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги