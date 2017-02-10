В Новороссийском морском торговом порту состоялась встреча с представителями компании Gaussin Manugistique

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На презентации в Новороссийском морском торговом порту компания Gaussin Manugistique представила технологичные решения для внутрипортовой логистики и транспортировки грузов.

Как отметил генеральный директор Gaussin Manugistique Кристоф Госсен, девиз компании: «Быстрее, безопаснее, экологичнее». «Мы должны быть не только быстрее, мы должны быть безопаснее. Как можно больше автоматизации и как можно меньше физического труда. Для нас очень важны решения, которые сохраняют окружающую среду», - сказал Госсен. Живой интерес специалистов ПАО «НМТП» вызвала презентация совершенно нового проекта - терминала Teluk Lamong, TTL, введенного в эксплуатацию в мае 2015 года в Индонезии. Эту уникальную систему обработки грузов, способную повысить производительность работы береговых кранов на 50%, уже оценили во всем мире.

Генеральный директор ПАО «НМТП» С.Х. Батов отметил: «В Новороссийском морском торговом порту ведется масштабная техническая реконструкция. При ее реализации мы будем ориентироваться, в первую очередь, на наших клиентов. В этой связи для нас интересны последние наработки и предложения производителей в области современных технологий. Они должны быть не только экономически полезны для развития бизнеса, но и безопасны для людей и надежны в плане сохранения окружающей среды».

В год Экологии, объявленный в России в 2017 году, это предложение может стать очередным реальным шагом не только к внедрению современных технологий, но и к повышению экологичности деятельности предприятия.

Сейчас изучаются все возможные самые современные технологии как внутрипортового перемещения, так и управленческие системы по планированию подвода грузов с целью максимально эффективно использовать возможности Новороссийского порта. Переговоры с представителями фирмы Gaussin Manugistique будут продолжены. Возможно, что новые машины фирмы Gaussin Manugistique будут протестированы в реальных условиях Новороссийского морского торгового порта.

Компания Gaussin Manugistique была создана в 1880 году как поставщик военно-морского оборудования. Сегодня она специализируется на аудите перемещения грузов и разработке колесных систем транспортировки в транспортной, энергетической и сырьевой отраслях. С 2007 года компания производит портовое оборудование для горизонтальной транспортировки контейнеров и предоставляет управляемые вручную, полуавтоматические или полностью автоматизированные решения для сферы контейнерной логистики. Системы транспортировки грузов и самоходной транспортировки компании Gaussin Manugistique работают по всему миру.

Источник: Пресс-служба Группы НМТП