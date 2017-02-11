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/Транспорт/

В Туапсе у экипажа судна в продуктах питания нашли зараженную чечевицу

В порту Туапсе в феврале у экипажа судна, прибывшего из Иордании, специалисты Россельхознадзора нашли 20 кг продуктов питания, зараженных зерновкой.

Зараженную чечевицу обнаружили в продовольственной кладовой судна STH TOKYO. В продуктах весом 0,02 т обнаружили карантинный для России объект — четырехпятнистую зерновку. Это подтверждено заключением карантинной экспертизы краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории.

Продукцию изолировали и опечатали на корабле. Капитану судна выдано предписание на запрет использования опасной продукции до выхода судна из территориальных вод России, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Транспорт

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