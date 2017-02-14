Правоохранительный блок Новороссийской таможни признан лучшим

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На расширенном совещании в Южной оперативной таможне правоохранительный блок Новороссийской таможни по итогам 2016 года был признан лучшим в регионе. Заместитель начальника Южного таможенного управления – начальник Южной оперативной таможни Алексей Турко вручил заместителю начальника Новороссийской таможни Юрию Салию Диплом за значительный вклад в обеспечение экономической безопасности Российской Федерации и за достигнутые результаты правоохранительной и оперативно-служебной деятельности. Лучшим оперативным сотрудником признан сотрудник Новороссийской таможни Константин Серженко.

В 2016 году Новороссийской таможней было возбуждено 18 уголовных дел. Возмещенный экономический ущерб составил более 385 млн рублей. Предотвращено незаконных валютных операций на сумму более 44 млн долларов США.

За период 2016 года Новороссийской таможней было зарегистрировано более 1 300 дел об административных правонарушениях, в ходе рассмотрения которых было наложено штрафных санкций на сумму более 3,5 млрд рублей.

В 2016 году отделом распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов таможни принято на исполнение около 1 000 постановлений на сумму более 1 млрд 700 млн рублей, исполнено более 500 постановлений на сумму более 32 млн рублей.

Напомним, что в 2016 году оперативно-розыскной отдел Новороссийской таможни уже был признан лучшим оперативно-розыскным подразделением по результатам работы за 2015 год, а лучшим оперативным сотрудником 2015 года был признан Александр Чертков.

Источник: Пресс-служба ЮТУ