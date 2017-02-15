ГИБДД Новороссийска проведёт профилактические рейды

/Транспорт/

На территории г. Новороссийска с начала 2017 года зарегистрирован рост количества дорожно-транспортных происшествий, в который получили ранения различной степени тяжести несовершеннолетние дети.

Согласно проведенному анализу из шести дорожно-транспор тных происшествий только в одном- ребенок явился виновником, в трех ДТП пострадали дети-пассажиры, находившиеся в транспортных средствах без детских удерживающих устройств, еще двое переходили проезжую часть по пешеходному переходу и виновниками стали водители, нарушившие правила проезда пешеходных переходов.

В целях стабилизации обстановки на улично-дорожной сети города и прилегающей территории в период с 15 по 20 февраля сотрудниками отдела ГИБДД и ОР ДПС будут проведены профилактические рейды, направленные на выявление и пресечение административных правонарушений как водителями, так и несовершеннолетн ими пешеходами.

Одновременно напоминаем, что согласно Правил дорожного движения, в машине, оснащенной ремнями безопасности, перевозка детей до 12-ти лет возможна исключительно при использовании специального удерживающего устройства . Для этих целей также может использоваться подушка-бустер или треугольник-адап тер. Перевозка детей до 12-ти лет в автомобиле на переднем сиденье не запрещена, однако обязательным условием для этого является наличие специального кресла или автомобильной люльки для малышей. Применение бустера или треугольного адаптера в этом случае не разрешено. Ответственность за нарушение правил перевозки детей предусмотрена ч.3 ст.12.23 КоАП РФ административный штраф в сумме 3000 рублей.

Источник: ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск