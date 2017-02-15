Перевозку детей автобусами старше 10 лет запретят с 1 июля 2017

/Транспорт/

1 января 2017 года вступает в силу Постановление № 652 от 30 июня 2015 года "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования правил организованной перевозки группы детей автобусами".

Согласно документу, с 1 января 2017 года для осуществления организованной перевозки группы детей может использоваться только автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Таким образом, в 2017 году перевозка детей на автобусах старше 10 лет будет запрещена.

26 декабря 2016 года запрет на перевозку детей автобусами старше 10 лет перенесен на 1 июля 2017 года.

Кроме того, с 1 января 2017 года в России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения в части перевозок в автомобилях детей до 12 лет.

Во-первых, с нового года можно перевозить детей старше семи лет на заднем кресле транспортного средства без специальных удерживающих устройств. Однако на переднем пассажирском сиденье использование детских кресел остается обязательным для детей до 12 лет.

Во-вторых, конструкция того или иного детского автокресла должна будет соответствовать росту и весу ребенка.

В-третьих, с 1 января введен категорический запрет на оставление в салонах автомобилей детей до семи лет. Даже если родители отлучаются буквально на несколько минут, то они обязаны взять дошкольника с собой.

Источник: Автор помощник прокурора г. Новороссийска А.С. Орлянская